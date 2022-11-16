Умер сын Аркадия Инина

Сын писателя, сатирика, актера и драматурга Аркадия Инина Константин скончался в возрасте 44 лет. Об этом рассказал на своей странице в социальной сети друг покойного, фотограф Геннадий Авраменко. По информации Авраменко, причиной смерти стали проблемы с сердцем.
"Сказали, что сердце не выдержало. То ли его не хватило на большого во всех отношениях Костю, то ли взорвалось от всего происходящего. Костя работал на Украине и не мог не переживать", - поделился фотограф.
Кроме того, он вспомнил о характере Инина-младшего.
"Избыточный гигант Инин не умел на минималках, если обнимал, то до хруста, если бухал, то до последнего, если стригся, то наголо", - написал он.
Издание dni.ru со ссылкой на друзей покойного уточняет, что смерть Инина наступила в Турции 13 ноября. 84-летний Аркадий Инин — советский и российский писатель, драматург, сатирик, актер, педагог. Псевдоним, а позже официальную фамилию Инин юморист взял в честь жены Инны. Супруга сатирика скончалась в 2021 году. Кроме Константина, у Инина есть сын Вадим.
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