В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Россияне раскрыли «цену» спонтанного шопинга

Мослента

Россияне раскрыли траты на спонтанный шопинг. В результате исследования данных опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие», которые появились в распоряжении «Мосленты», стало известно, в какую цену обходятся покупки импульсивным гражданам.

Россияне раскрыли «цену» спонтанного шопинга
Фото: UnsplashUnsplash

«Как правило, это небольшие суммы — чаще всего до одной тысячи рублей (38 процентов) или в одну-пять тысяч рублей (30 процентов). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тысяч рублей (21 процент). Восемь процентов — 15-30 тысяч рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает четырех процентов», — говорится в сообщении.

По данным исследования, самыми частыми необдуманными покупками становятся продукты питания (34 процента), одежда (28 процентов), книги (14), детские игрушки (11) и компьютерные игры (10). Каждый четвертый респондент тратит деньги на еду: заходит в кафе или ресторан по дороге на работу или во время прогулки.

Ранее москвичи назвали достаточный для счастливой жизни ежемесячный доход. Больше всего денег каждый месяц хотят получать жители Москвы — 250 тысяч рублей, при средней сумме по стране в 205 тысяч рублей.

Общество,Росгосстрах Жизнь,ФК Открытие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители