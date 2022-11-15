Россияне раскрыли «цену» спонтанного шопинга

«Как правило, это небольшие суммы — чаще всего до одной тысячи рублей (38 процентов) или в одну-пять тысяч рублей (30 процентов). Каждый пятый может импульсивно потратить 5-15 тысяч рублей (21 процент). Восемь процентов — 15-30 тысяч рублей. Доля тех, кто расстается с более крупными суммами во время спонтанного шопинга, не превышает четырех процентов», — говорится в сообщении.