Почти 55 млн россиян привились от гриппа

По данным Роспотребнадзора, вакцинацию от гриппа прошли 54,7 млн россиян (37,5% жителей страны). Вакцинация проходит во всех субъектах государства.
В ведомстве отметили, что причинами заболеваемости ОРВИ являются респираторные вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и т.д. Кроме того фиксируются спорадические находки вируса гриппа А (H1N1)
Напомним, 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России прививку от гриппа с начала сезона сделали более 45,5 миллиона человек.
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