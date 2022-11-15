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53 минуты назад

От гриппа привились почти 55 млн россиян

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В России прививку от гриппа получили почти 55 млн человек. Это более 37% населения, сообщает ТАСС.

Почти 55 млн россиян привились от гриппа
Фото: ТАССТАСС

По данным Роспотребнадзора, вакцинацию от гриппа прошли 54,7 млн россиян (37,5% жителей страны). Вакцинация проходит во всех субъектах государства.

В ведомстве отметили, что причинами заболеваемости ОРВИ являются респираторные вирусы негриппозной этиологии – риновирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и т.д. Кроме того фиксируются спорадические находки вируса гриппа А (H1N1)

Напомним, 1 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России прививку от гриппа с начала сезона сделали более 45,5 миллиона человек.

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Общество,Павел Дикан,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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