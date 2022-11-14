Стали известны последние слова Армена Джигарханяна

Вдова народного артиста СССР Армена Джигарханяна актриса Татьяна Власова рассказала о том, какими были последние слова умершего мужа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Власова рассказала, что не перестает думать о муже и до сих пор не может забыть его последние слова.
«Армен открыл глаза и вдруг сказал: "Свою жизнь я проиграл". Это было и неожиданно, и страшно. Он действительно не понимал, как же с ним могло такое случиться в конце пути! Он жил правильно, красиво, много работал – и вдруг все пошло кувырком», – поделилась она.
Актриса также добавила, что с уходом Джигарханяна ее жизнь тоже как будто закончилась.
«Очень трудно без него. У меня такое ощущение, что с уходом Армена моя жизнь закончилась. У нас много всего было: и хорошего, и трудного, и смешного. Но мы были вместе. <...> Если что-то где-то происходило, первая мысль, которая возникала у меня – рассказать ему. Я даже сидела на прощании и в какой-то момент поймала себя на мысли, что обязательно расскажу Армену. И тут же поняла, что никогда ему ничего больше не расскажу. Я даже испугалась в тот момент: “Как? Как такое может быть?”», – призналась Власова.
Армен Джигарханян умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. За свою жизнь он сыграл более чем в 300 кинокартинах, театральных и радиоспектаклях, а также подарил свой голос большому число мультипликационных персонажей.