Стали известны последние слова Армена Джигарханяна

«Очень трудно без него. У меня такое ощущение, что с уходом Армена моя жизнь закончилась. У нас много всего было: и хорошего, и трудного, и смешного. Но мы были вместе. <...> Если что-то где-то происходило, первая мысль, которая возникала у меня – рассказать ему. Я даже сидела на прощании и в какой-то момент поймала себя на мысли, что обязательно расскажу Армену. И тут же поняла, что никогда ему ничего больше не расскажу. Я даже испугалась в тот момент: “Как? Как такое может быть?”», – призналась Власова.