Сергей Горох рассказал, каким будет памятник Борису Моисееву

Работа над памятником певцу Борису Моисееву уже начата, рассказал в передаче «Ты не поверишь!» директор покойного артиста Сергей Горох. Его слова цитирует РИА Новости.

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По словам Гороха, автором скульптуры будет внук художника Александра Шилова. «Мы над этим работаем, делаем эскизы. Это будет скульптура из его любимого танца «Боль разлуки», — рассказал менеджер, каким будет памятник.

Горох признался, что сам придумал идею скульптуры, и близкие певца восприняли ее хорошо. «Я ни с кем не совещался, но мое предложение восприняли очень хорошо. Сейчас перед нами стоят две важные задачи: сделать мемориальные доски в Москве и Могилеве. На его домах, где он жил», — поделился он.

Предположительно, надгробие для знаменитости будет стоить около 5 млн руб.

Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 после очередного инсульта. Он был похоронен 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.