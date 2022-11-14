Сергей Горох рассказал, каким будет памятник Борису Моисееву

Работа над памятником певцу Борису Моисееву уже начата, рассказал в передаче «Ты не поверишь!» директор покойного артиста Сергей Горох. Его слова цитирует РИА Новости.
По словам Гороха, автором скульптуры будет внук художника Александра Шилова. «Мы над этим работаем, делаем эскизы. Это будет скульптура из его любимого танца «Боль разлуки», — рассказал менеджер, каким будет памятник.
Горох признался, что сам придумал идею скульптуры, и близкие певца восприняли ее хорошо. «Я ни с кем не совещался, но мое предложение восприняли очень хорошо. Сейчас перед нами стоят две важные задачи: сделать мемориальные доски в Москве и Могилеве. На его домах, где он жил», — поделился он.
Предположительно, надгробие для знаменитости будет стоить около 5 млн руб.
Моисеев умер 27 сентября в возрасте 68 после очередного инсульта. Он был похоронен 2 октября на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее директор Моисеева сообщил, что доходы с песен артиста пойдут на благотворительность.