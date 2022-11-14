Соловьев усомнился в необходимости ОДКБ

Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в целесообразности существования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает URA.RU, об этом журналист сказал в новом выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».
«На наши территории вторглись — Запорожье, Луганск, Херсонская область. А где ОДКБ? Возникает вопрос в смысле существования некоторых организаций. Если им надо, то пожалуйста, а когда нам что-то надо, они — нет, ребят», — заявил Соловьев.
Напомним, что ОДКБ — международная организация, которая создана для укрепления мира и коллективной защиты на основе независимости. Сейчас в ее составе находятся шесть государств — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.
Также в свое время в ОДКБ входили Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Исламская Республика Афганистан, которые по различным причинам покинули организацию.