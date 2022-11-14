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39 минут назад

Соловьев усомнился в необходимости ОДКБ

Никита Бородкин

Телеведущий Владимир Соловьев усомнился в целесообразности существования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Как сообщает URA.RU, об этом журналист сказал в новом выпуске передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Соловьев усомнился в необходимости ОДКБ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На наши территории вторглись — Запорожье, Луганск, Херсонская область. А где ОДКБ? Возникает вопрос в смысле существования некоторых организаций. Если им надо, то пожалуйста, а когда нам что-то надо, они — нет, ребят», — заявил Соловьев.

Напомним, что ОДКБ — международная организация, которая создана для укрепления мира и коллективной защиты на основе независимости. Сейчас в ее составе находятся шесть государств — Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Также в свое время в ОДКБ входили Азербайджан, Грузия, Узбекистан и Исламская Республика Афганистан, которые по различным причинам покинули организацию.

Общество,Владимир Соловьев,
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