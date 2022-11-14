Соловьев усомнился в необходимости ОДКБ

«На наши территории вторглись — Запорожье, Луганск, Херсонская область. А где ОДКБ? Возникает вопрос в смысле существования некоторых организаций. Если им надо, то пожалуйста, а когда нам что-то надо, они — нет, ребят», — заявил Соловьев.