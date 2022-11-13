Россиянам назвали страну-альтернативу Турции для новогодних каникул

Встреча Нового года в Иране подойдет российским туристам, но необходимо учитывать специфику страны. Так считают в ассоциации «Турпомощь», сообщает «Слово и Дело».

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Глава Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма» («Турпомощь») Александр Осауленко считает, что Иран является одной из перспективных стран для заграничного отдыха россиян. Но Новый год в Иране скорее всего, окажется не похожим на другие туры в южные страны.

Исламская республика имеет выход к Каспийскому морю, Персидскому и Оманскому заливам. Географически она находится южнее Турции, но заметно отличается от нее в культурном плане.

Например, здесь существуют разделение общественного транспорта и пляжей на мужские и женские, а также действуют достаточно строгие нормы поведения и уличного дресс-кода.

Женщинам нельзя выходить на улицу в короткой юбке или брюках, нужно прикрывать волосы платком. Мужчинам запрещено появляться в общественных местах в майке или шортах. Также не стоит публично проявлять чувства, увлекаться объятиями или поцелуями на центральной площади города.

В связи с этим Александр Осауленко рекомендовал дважды обдумать поездку в Иран тем, кто хочет отправиться в романтическое путешествие. По его словам, нужно четко понимать, что это спокойный отдых, который требует исполнения определенных правил.

Если подобные тонкости не представляют для путешественников особой сложности, то Иран может оказаться «удивительно интересным местом, да еще и за умеренные деньги». Страна с древней историей и традициями подарит незабываемые эмоции.

Эксперт также назвал цену отдыха в Иране для двоих.

«Усредненно мы можем говорить о том, что на двоих где-то за 100-120 тысяч можно слетать», — сказал Осауленко.