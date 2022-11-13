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46 минут назад

Умер создатель первого комедийного клуба The Improv Бадд Фридман

Газета.Ru

Скончался основатель комедийного клуба The Improv Бадд Фридман. Его не стало 12 ноября, он умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline.

Умер создатель первого комедийного клуба The Improv Бадд Фридман
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сегодня мир комедии потерял его мастодонта. Он не был ни стендап-комиком, ни звездой ситкома, ни легендой кино. Но он породил целое поколение артистов, определивший американскую комедию и культуру на протяжении нескольких десятилетий», — отметили в The Improv.

В клубе проведут вечер, посвященный Бадду Фридману. Причина смерти не сообщается.

В 1963 году Фридман открыл в Нью-Йорке кофейню The Improv, в котором выступали только комики. В его заведении на небольшой сцене напротив кирпичной стены зрителей развлекали Джуди Гарленд, Лайза Миннелли, Альберт Финни, Кристофер Пламмер и другие известные люди. После успеха первого клуба Фридман создал кофейню в Лос-Анджелесе, и проект комедийных клубов начал развиваться.

Общество,Бадд Фридман,Альберт Финни,Кристофер Пламмер,Джуди Гарленд,Лайза Миннелли,
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