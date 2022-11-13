Умер создатель первого комедийного клуба The Improv Бадд Фридман

Скончался основатель комедийного клуба The Improv Бадд Фридман . Его не стало 12 ноября, он умер в возрасте 90 лет. Об этом сообщает Deadline.

«Сегодня мир комедии потерял его мастодонта. Он не был ни стендап-комиком, ни звездой ситкома, ни легендой кино. Но он породил целое поколение артистов, определивший американскую комедию и культуру на протяжении нескольких десятилетий», — отметили в The Improv.

В 1963 году Фридман открыл в Нью-Йорке кофейню The Improv, в котором выступали только комики. В его заведении на небольшой сцене напротив кирпичной стены зрителей развлекали Джуди Гарленд, Лайза Миннелли, Альберт Финни, Кристофер Пламмер и другие известные люди. После успеха первого клуба Фридман создал кофейню в Лос-Анджелесе, и проект комедийных клубов начал развиваться.