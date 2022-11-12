Каховская администрация покинет левый берег Днепра

Администрация Каховского района Херсонской области покинет 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters Alexander Ermochenko / Reuters

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что территория округа, подлежащая обязательной эвакуации, является территорией возможных боевых действия. Местных жителей призвали принять участие в эвакуации и отправиться в безопасные районы России, где для них созданы все условия — социальные выплаты, пенсии и пособия.

«В случае вашего осознанного выбора остаться в небезопасной зоне, где возможны боевые действия, вы несете полную ответственность за свою жизнь», — добавили в администрации.