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57 минут назад

Каховская администрация покинет левый берег Днепра

Lenta.ruиещё 9

Администрация Каховского района Херсонской области покинет 15-километровую зону на левом берегу Днепра. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

Каховская администрация покинет левый берег Днепра
Фото: Alexander Ermochenko / ReutersAlexander Ermochenko / Reuters

«Сегодня администрация является объектом номер один для террористических атак ВСУ. Поэтому по распоряжению правительства Херсонской области мы как орган власти перемещаемся на более безопасную территорию, откуда будем осуществлять руководство округа», — говорится в сообщении.

В администрации также отметили, что территория округа, подлежащая обязательной эвакуации, является территорией возможных боевых действия. Местных жителей призвали принять участие в эвакуации и отправиться в безопасные районы России, где для них созданы все условия — социальные выплаты, пенсии и пособия.

«В случае вашего осознанного выбора остаться в небезопасной зоне, где возможны боевые действия, вы несете полную ответственность за свою жизнь», — добавили в администрации.

Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.

Общество,Сергей Суровикин,Сергей Шойгу,
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