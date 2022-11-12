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36 минут назад

В России сформируют 4-месячный запас лекарств

Елена Прошина

Министерство здравоохранения России потребовало от регионов иметь запас лекарств минимум на четыре месяца. Об этом заявил министр Михаил Мурашко, передает ТАСС.

В России сформируют 4-месячный запас лекарств
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, всем регионам «даны жесткие указания» на этот счет. Четырехмесячный запас лекарственных препаратов необходим, чтобы «обеспечивать лечебные процессы».

Мурашко отметил, что иногда наблюдаются «сложности в скорости поставки» зарубежных препаратов в РФ, но отказов или серьезных угроз не зафиксировано.

При этом производство лекарств в России наращивается «по плану, с высокими темпами». Регуляторная система уже изменена, что дает быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок.

Ранее гендиректор фармацевтической компании рассказал о дефиците популярных антибиотиков.

Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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