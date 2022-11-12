В России сформируют 4-месячный запас лекарств

Министерство здравоохранения России потребовало от регионов иметь запас лекарств минимум на четыре месяца. Об этом заявил министр Михаил Мурашко, передает ТАСС.
По его словам, всем регионам «даны жесткие указания» на этот счет. Четырехмесячный запас лекарственных препаратов необходим, чтобы «обеспечивать лечебные процессы».
Мурашко отметил, что иногда наблюдаются «сложности в скорости поставки» зарубежных препаратов в РФ, но отказов или серьезных угроз не зафиксировано.
При этом производство лекарств в России наращивается «по плану, с высокими темпами». Регуляторная система уже изменена, что дает быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок.
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