В России сформируют 4-месячный запас лекарств

Министерство здравоохранения России потребовало от регионов иметь запас лекарств минимум на четыре месяца. Об этом заявил министр Михаил Мурашко, передает ТАСС.

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По его словам, всем регионам «даны жесткие указания» на этот счет. Четырехмесячный запас лекарственных препаратов необходим, чтобы «обеспечивать лечебные процессы».

Мурашко отметил, что иногда наблюдаются «сложности в скорости поставки» зарубежных препаратов в РФ, но отказов или серьезных угроз не зафиксировано.

При этом производство лекарств в России наращивается «по плану, с высокими темпами». Регуляторная система уже изменена, что дает быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок.