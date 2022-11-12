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28 минут назад

Никита Михалков заявил о смерти «Оскара» из-за ЛГБТ

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Российский кинорежиссер Никита Михалков, получивший премию «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», раскритиковал требования по разнообразию для картин, которые будут номинироваться на премию за лучший фильм. Об этом сообщает ТАСС.

Михалков заявил о смерти «Оскара» из-за ЛГБТ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению режиссера, требования о наличии в съемочной команде представителей меньшинств, в том числе из разных рас и ЛГБТ-сообщества, противоречат традиционным ценностям. Он констатировал смерть одной из самых престижной кинопремий и утвердил, что Российский оскаровский комитет не станет выдвигать свои фильмы, пока существуют подобные правила отбора.

«Считаю, что "Оскар" умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию», — заявил Михалков.

В 2021 году режиссер назвал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством.

В 2020 году Американская киноакадемия искусств ввела ряд новых правил отбора фильмов, претендующих на премию «Оскар» только в номинации «Лучший фильм», они начнут действовать с 2024 года. Чтобы картина могла претендовать на звание лучшего фильма года, в ней должны соблюдаться по меньшей мере два из четырех представленных академией критериев, в которых прописано наличие представителей угнетаемых меньшинств в актерском составе и съемочной группе.

Общество,Никита Михалков,
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