Михалков заявил о смерти «Оскара» из-за ЛГБТ

Российский кинорежиссер Никита Михалков, получивший премию «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем», раскритиковал требования по разнообразию для картин, которые будут номинироваться на премию за лучший фильм. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению режиссера, требования о наличии в съемочной команде представителей меньшинств, в том числе из разных рас и ЛГБТ-сообщества, противоречат традиционным ценностям. Он констатировал смерть одной из самых престижной кинопремий и утвердил, что Российский оскаровский комитет не станет выдвигать свои фильмы, пока существуют подобные правила отбора.

«Считаю, что "Оскар" умер, и мы пытаемся сейчас создать Евразийскую киноакадемию с евразийской премией — дорогой, мощной премией, очень сильно стимулирующей. Но к рассмотрению в номинации будут идти картины, которые будут совпадать с теми нравственными принципами, которые устраивают все те страны, которые войдут в академию», — заявил Михалков.

В 2021 году режиссер назвал новые правила премии «Оскар» нравственным бешенством.