В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 60.22EUR 61.54
Войти в почту
1 час назад

Роструд заявил о проверках фирм, задерживающих зарплаты в течение месяца

Основанием для проверки может стать нарушение сроков выплаты зарплаты даже десяти работникам на одном предприятии.

В России начнут проверять фирмы, задерживающие зарплаты сотрудникам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роструд изменил порядок проведения проверок российских предприятий и фирм, работники которых вовремя не получают зарплату. Теперь для визита трудового инспектора достаточно обращения работников по факту нарушение сроков выплаты зарплаты даже десяти работникам на одном предприятии в течении месяца. Новый регламент прописан в постановлении Федеральной службы по труду и занятости.

«Дополнить абзацем подпункт "а" пункта 3 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля, муниципального контроля": по решению руководителя Федеральной службы по труду и занятости или ее территориальных органов в рамках федерального государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в случае поступлений обращений, содержащих сведения о массовых (более 10% среднесписочной численности или более 10 человек) нарушениях работодателями их трудовых прав, связанных с полной или частичной невыплатой заработной платы свыше одного месяца», - отмечено в тексте постановления.

В Роструде отметили, что новое положение позволит максимально повысить защиту трудовых прав работников.

Общество,Роструд,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители