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53 минуты назад

В Курчатовском институте не исключили появления коронавируса со смертностью 90%

Говорит Москваиещё 6

По мнению президента НИИ Михаила Ковальчука, биологическая опасность — главная угроза для мира, с которой «ничего нельзя поделать».

В России не исключили появления коронавируса со смертностью 90%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путём. Придёт COVID-19 со смертностью в 90%», — заявил он, выступая на форуме Finopolis 2022.

«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство», — отметил эксперт.

Второй мировой угрозой Ковальчук назвал киберопасность. Но, по словам главы Курчатовского института, её можно исключить, выключив «рубильник».

Общество,Михаил Ковальчук,Курчатовский институт,
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