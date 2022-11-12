В России не исключили появления коронавируса со смертностью 90%

По мнению президента НИИ Михаила Ковальчука, биологическая опасность — главная угроза для мира, с которой «ничего нельзя поделать».
«Атомная эра прошла, и зонтик атомный, который спасает нас сегодня, ветшает. Потому что убьют нас с вами другим путём. Придёт COVID-19 со смертностью в 90%», — заявил он, выступая на форуме Finopolis 2022.
«Американцы окружили нас во всех республиках биолабораториями. Они сначала могут делать эндемичные вирусы, которые губят скот, подрывают сельское хозяйство», — отметил эксперт.
Второй мировой угрозой Ковальчук назвал киберопасность. Но, по словам главы Курчатовского института, её можно исключить, выключив «рубильник».