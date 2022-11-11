Петербуржцев не пропустили на самолет из Берлина в Эстонию

Семерых россиян, в числе которых были и петербуржцы, не пропустили на рейс из Берлина в Эстонию, об этом пишут СМИ. У людей уже были посадочные талоны на руках.
«Аргументов предоставлено не было. Работник компании Ryanair ссылалась на некое постановление эстонской стороны, но получить его до сих пор не удалось», – передает издание слова путешественницы.
Как пишет «Фонтанка», люди ехали по маршрутому Берлин-Таллин-Петербург. У них были уже билеты на автобус до Северной столицы. На сайте правительственном сайте Эстонии отмечается, что транзит через страну разрешен.