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25 минут назад

Петербуржцев не пропустили на самолет из Берлина в Эстонию

РИА "ФедералПресс"

Семерых россиян, в числе которых были и петербуржцы, не пропустили на рейс из Берлина в Эстонию, об этом пишут СМИ. У людей уже были посадочные талоны на руках.

Петербуржцев не пропустили на самолет из Берлина в Эстонию
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Аргументов предоставлено не было. Работник компании Ryanair ссылалась на некое постановление эстонской стороны, но получить его до сих пор не удалось», – передает издание слова путешественницы.

Как пишет «Фонтанка», люди ехали по маршрутому Берлин-Таллин-Петербург. У них были уже билеты на автобус до Северной столицы. На сайте правительственном сайте Эстонии отмечается, что транзит через страну разрешен.

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