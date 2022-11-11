Генпрокуратура признала нежелательным центр Вудро Вильсона

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона» (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.
Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.
Согласно сообщению Генпрокуратуры, информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.
Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы намерены обратиться к Генеральной прокуратуре с предложением признать деятельность международной природоохранной организации Greenpeace нежелательной на территории России.