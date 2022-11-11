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29 минут назад

Генпрокуратура признала нежелательным в РФ американский научный центр Вудро Вильсона

Газета.Ruиещё 3

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Генпрокуратура признала нежелательным центр Вудро Вильсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона» (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.

Ранее сообщалось, что депутаты Государственной думы намерены обратиться к Генеральной прокуратуре с предложением признать деятельность международной природоохранной организации Greenpeace нежелательной на территории России.

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