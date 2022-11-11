Генпрокуратура признала нежелательным центр Вудро Вильсона

Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании деятельности американского международного научного центра имени Вудро Вильсона нежелательной на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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«По результатам изучения поступивших материалов Генеральная прокуратура Российской Федерации приняла решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации «Международный научный центр им. Вудро Вильсона» (Woodrow Wilson International Center for Scholars), США», — сказано в сообщении Генпрокуратуры.

Отмечается, что деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, информация о принятом решении направлена в министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.