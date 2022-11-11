Карякин рассказал о скорой выписке Анатолия Карпова из больницы

Шахматист Сергей Карякин рассказал о скорой выписке депутата Госдумы, международного гроссмейстера Анатолия Карпова из больницы.

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"Надеется на скорую выписку. Видимо, это произойдет на следующей неделе", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Карякина, во время звонка голос у Карпова был достаточно бодрый. Кроме того, отметил шахматист, гроссмейстер помнит мельчайшие подробности и даже названия и годы выпуска филателистических марок.

О том, что Карпов попал в больницу, стало известно 31 октября. Сначала появилась информация, что на него напали злоумышленники, однако позже помощник парламентария Альберт Степанян опроверг эти данные.