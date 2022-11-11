Mash сообщил об отключении Карпова от аппарата ИВЛ

Состояние бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова улучшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, гроссмейстера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что в конце октября 71-летнего Карпова госпитализировали в реанимацию НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Травму он получил после падения возле здания Госдумы.

Mash также отмечает, что у шахматиста обнаружили кровоизлияние в субарахноидальное пространство — это может быть последствием инсульта.