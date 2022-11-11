В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
25 минут назад

Mash сообщил об отключении Карпова от аппарата ИВЛ

Никита Бородкин

Состояние бывшего чемпиона мира по шахматам и депутата Госдумы Анатолия Карпова улучшилось. Как сообщает Telegram-канал Mash, гроссмейстера отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение.

Mash сообщил об отключении Карпова от аппарата ИВЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что в конце октября 71-летнего Карпова госпитализировали в реанимацию НИИ Склифосовского с переломом шейки бедра и черепно-мозговой травмой. Травму он получил после падения возле здания Госдумы.

Стало известно о состоянии госпитализированного шахматиста Карпова

Mash также отмечает, что у шахматиста обнаружили кровоизлияние в субарахноидальное пространство — это может быть последствием инсульта.

8 ноября помощник депутата Альберт Степанян заявлял, что Карпов медленно идет на поправку и находится в сознании. Однако он подчеркивал, что выздоровление гроссмейстера происходит «не так быстро, как всем нам хотелось бы» и говорить о сроках выписки из медицинского учреждения пока рано.

Общество,Альберт Степанян,Анатолий Карпов,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители