В России продлили ограничения на полеты в 11 аэропортов страны

На юге и в центре России снова продлен режим временного ограничения полетов. На этот раз до 21 ноября. Об этом говорится на сайте Росавиации.

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«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 21 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты», - говорится в сообщении.

Росавиации рекомендовала авиакомпаниям организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам. Для этого могут быть использованы аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Уточняется, что остальные аэропорты страны работают в обычном режиме.

Напомним, ранее стало известно, что Турция с 1 ноября запретила российским самолетам с двойной регистрацией пролет через воздушное пространство страны. Теперь из за необходимости облетать Турцию продолжительность рейсов в Египет выросла на 20–30 минут.