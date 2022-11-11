Россиян предупредили о схеме обмана с электронными чеками в магазинах

Отказ от бумажных чеков в супермаркетах помогает сберегать природные ресурсы, однако в отдельных случаях продавцы могут использовать электронные чеки для обмана покупателей, предупредил доцент базовой кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Виктор Щербаков. Схема обмана заключается в том, что продавец вместо одного товара предоставляет к расчету цену за два экземпляра, пояснил эксперт в беседе с агентством "Прайм".

Также бывают ситуации, когда более дешевый весовой товар сотрудник магазина выбивает по цене более дорогого. По словам Щербакова, подобная ситуация может произойти, если покупатель не контролирует свои расходы и не следит за итоговой суммой покупки. Эксперт отметил, что по бумажному чеку проще проверить, сколько и за что вы заплатили, чем по электронному. Кроме того, некоторые граждане стесняются требовать перерасчета, чтобы не задерживать очередь. Щербаков призвал проверять покупки сразу у кассы, даже если для этого придется искать электронный чек в телефоне.

Если же нет возможности сделать это, то можно проверить видеозапись, фиксирующую покупку. В случае возникновения сомнений в подмене цены на более высокую вы вправе обратиться к представителю магазина и продемонстрировать ему ценник в зале. Эксперт также напомнил, что продавец обязан выдать покупателю кассовый чек на бумажном носителе или направить его в электронной форме на номер телефона/почту, если покупатель согласился не печатать документ.