Артемий Лебедев рассказал, по какой причине может уехать из России

Популярный российский блогер Артемий Лебедев дал большое интервью комику Сергею Мезенцеву для его YouTube-канала. В нем он рассказал о международной повестке и своем отношении к иммиграции.

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Лебедев подчеркнул, что родился в России, живет и планирует жить до самой смерти. Он уточнил, что все же имеется единственная причина, которая заставила бы его уехать.

«Это если бы Пангея продолжила свое движение, тектонические плиты ушли бы под воду и здесь был бы океан. Тогда я бы перешел на ближайшую сушу», - пояснил дизайнер.