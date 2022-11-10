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54 минуты назад

Артемий Лебедев рассказал, по какой причине может уехать из России

Илья Родин

Популярный российский блогер Артемий Лебедев дал большое интервью комику Сергею Мезенцеву для его YouTube-канала. В нем он рассказал о международной повестке и своем отношении к иммиграции.

Артемий Лебедев рассказал, по какой причине может уехать из России
Фото: ТАССТАСС

Лебедев подчеркнул, что родился в России, живет и планирует жить до самой смерти. Он уточнил, что все же имеется единственная причина, которая заставила бы его уехать.

«Это если бы Пангея продолжила свое движение, тектонические плиты ушли бы под воду и здесь был бы океан. Тогда я бы перешел на ближайшую сушу», - пояснил дизайнер.

Так как это не происходит, причин для отъезда нет. Он добавил, что сторонникам иммиграции следует обратиться к истории России. В ней за все времена не было более 30 лет спокойных лет подряд. Соответственно, текущая ситуация не является исключительной.

Общество,Сергей Мезенцев,Артемий Лебедев,
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