В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.24EUR 61.00
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали последствия вступления Хорватии и Болгарии в Шенгенскую зону

Илья Родин

Вступление Румынии, Хорватии и Болгарии в Шенгенскую зону может негативно отразиться на поездках россиян. В частности, туристам придется сдавать биометрические данные, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали последствия вступления Хорватии и Болгарии в Шенген
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Евросовет рассмотрит вопрос о включении в Шенген трех балканских стран 8 и 9 декабря. По мнению экспертов, решение по нему будет положительным.

Соответственно, балканские государства автоматически подключатся к визовой системе, что безусловно отразится на поездках граждан России, уточняют в АТОР.

По данным ассоциации, власти Хорватии, Румынии и Болгарии могут сохранить действие выданных ранее национальных виз. Кроме того, процесс вступления в Шенген может растянуться на несколько месяцев.

В АТОР резюмировали, что можно быть твердо уверенным только в одном. Сумма визового сбора останется прежней. Она составит 80 евро для взрослых и 40 для детей.

Общество,Европейский совет,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители