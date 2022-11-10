Россиянам назвали последствия вступления Хорватии и Болгарии в Шенген

Вступление Румынии, Хорватии и Болгарии в Шенгенскую зону может негативно отразиться на поездках россиян. В частности, туристам придется сдавать биометрические данные, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что Евросовет рассмотрит вопрос о включении в Шенген трех балканских стран 8 и 9 декабря. По мнению экспертов, решение по нему будет положительным.

Соответственно, балканские государства автоматически подключатся к визовой системе, что безусловно отразится на поездках граждан России, уточняют в АТОР.

По данным ассоциации, власти Хорватии, Румынии и Болгарии могут сохранить действие выданных ранее национальных виз. Кроме того, процесс вступления в Шенген может растянуться на несколько месяцев.