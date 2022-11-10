Россиянам предложили запретить называть брежневскую эпоху застоем

Представители партии «Коммунисты России» направили в Госдуму обращение с просьбой законодательно запретить термин «застой» в отношении периода правления СССР секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель партии Сергей Малинкович.
Он назвал данный исторический период эпохой «огромных достижений во всех областях развития страны», а тех, кто обозначает его в качестве застойного «горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками».
«Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей», — добавил Малинкович.
На данное предложение отреагировал депутат Госдумы Сергей Бурлаков. Он назвал саму идею интересной, но пункт со штрафами «перебором». По мнению Бурлакова, изменить отношение россиян к брежневской эпохе можно более «современными и адекватными» способами — через СМИ, кинематограф и произведения искусства.