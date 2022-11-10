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19 минут назад

Россиянам предложили запретить называть брежневскую эпоху застоем

Елена Прошина

Представители партии «Коммунисты России» направили в Госдуму обращение с просьбой законодательно запретить термин «застой» в отношении периода правления СССР секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель партии Сергей Малинкович.

Россиянам предложили запретить называть брежневскую эпоху застоем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он назвал данный исторический период эпохой «огромных достижений во всех областях развития страны», а тех, кто обозначает его в качестве застойного «горбачевцами, ельцинцами и либералами-западниками».

«Это необъективно и оскорбительно! Необходимо, чтобы был запрет на такие термины и санкция, штраф таким хулителям в 25 тысяч рублей», — добавил Малинкович.

На данное предложение отреагировал депутат Госдумы Сергей Бурлаков. Он назвал саму идею интересной, но пункт со штрафами «перебором». По мнению Бурлакова, изменить отношение россиян к брежневской эпохе можно более «современными и адекватными» способами — через СМИ, кинематограф и произведения искусства.

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