Около 40 процентов жителей Петербурга устали от работы

Примерно 41 процент жителей Петербурга устали от работы. Подобные настроения испытывают в основном молодые люди 25–34 лет. Меньше всех сетуют на труд те работники, чей возраст превышает 55 лет.

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Только 7 процентов жителей города никогда не имели негативных мыслей о своей работе. Чаще жалуются на работу женщины, а не мужчины (50 процентов против 41 процента).

Чаще всего признаются, что устали от работы бухгалтеры и юристы, а также работники транспортной службы, передает издание «Невские новости».

Ранее сообщалось, что самым высокооплачиваемым предложением в ноябре 2022 года в России стала вакансия хирурга-имплантолога — в Москве ему предлагалась зарплата в размере 500 тысяч рублей, передает RT.