В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Киев ввел санкции против журналиста Кашина

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против физических и юридических лиц России, под которые попал и внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Олег Кашин. Об этом пишет РИА Новости.

Киев ввел санкции против журналиста Кашина
Фото: ТАССТАСС

Российский журналист, который сейчас живет в Великобритании, оказался в списке под номером 2153. При этом не уточняется, из-за чего н попал под санкции.

Введенные Киевом рестрикции предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение государственных наград Украины. Они действуют пять лет.

Всего в санкционном списке, утвержденном президентом Украины Владимиром Зеленским, почти четыре тысячи имен и названий компаний.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные санкции против 2507 россиян и 1374 российских компаний. В этот список попал и бизнесмен Роман Абрамович.

Общество,Владимир Зеленский,Олег Кашин,Роман Абрамович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители