Киев ввел санкции против журналиста Кашина

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие санкций против физических и юридических лиц России, под которые попал и внесенный в реестр СМИ-иноагентов журналист Олег Кашин. Об этом пишет РИА Новости.

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Российский журналист, который сейчас живет в Великобритании, оказался в списке под номером 2153. При этом не уточняется, из-за чего н попал под санкции.

Введенные Киевом рестрикции предусматривают ограничение или прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений, отказ в предоставлении виз, лишение государственных наград Украины. Они действуют пять лет.

Всего в санкционном списке, утвержденном президентом Украины Владимиром Зеленским, почти четыре тысячи имен и названий компаний.