В России предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе в ручной клади

В России для устранения проблемы с задержками рейсов предложили запретить полеты авиапассажирам, которые пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Об этом пишет «Коммерсант».

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Уточняется, что с подобной инициативой выступила обслуживающая столичный аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг». Представители организации призывают снимать пассажиров с рейсов во избежание авиаперевозчиками задержек самолетов из-за переоформления ручной клади с перевесом в багаж, поскольку в среднем такая процедура занимает от 20 до 55 минут.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что в случае принятия инициативы компании-перевозчики должны будут четко доводить до сведения пассажиров правила и нормы провоза ручной клади. Также в аэропортах должна быть введена возможность оплачивать перевес при выходе на посадку.