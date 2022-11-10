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12 минут назад

В России предложили запретить полеты пассажирам с лишним весом в ручной клади

Lenta.ruиещё 6

В России для устранения проблемы с задержками рейсов предложили запретить полеты авиапассажирам, которые пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Об этом пишет «Коммерсант».

В России предложили снимать пассажиров с рейса при перевесе в ручной клади
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что с подобной инициативой выступила обслуживающая столичный аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг». Представители организации призывают снимать пассажиров с рейсов во избежание авиаперевозчиками задержек самолетов из-за переоформления ручной клади с перевесом в багаж, поскольку в среднем такая процедура занимает от 20 до 55 минут.

Глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов отметил, что в случае принятия инициативы компании-перевозчики должны будут четко доводить до сведения пассажиров правила и нормы провоза ручной клади. Также в аэропортах должна быть введена возможность оплачивать перевес при выходе на посадку.

Ранее сообщалось, что Росавиация проверит техническое состояние почти 600 Boeing и Airbus, находящихся в парках российских авиакомпаний. Инспектирование планируется завершить до конца декабря 2022 года.

Общество,Илья Зотов,Коммерсант,Аэропорт Шереметьево,Boeing,Росавиация,
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