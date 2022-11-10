В России предложили запретить полеты с перевесом по ручной клади

В России предложили отказывать пассажирам с ручной кладью, которая превышает допустимую норму, в перевозке, чтобы устранить проблему с задержками рейсов. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

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С инициативой выступила обслуживающая аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг». Таким образом можно избежать задержек из-за переоформления ручной клади в багаж нарушивших норму пассажиров.

«Риски таких задержек компания объяснила телеграммой Росавиации (есть у «Ъ»), которая в конце июля уведомила аэропорты о необходимости повторного досмотра сверхнормативной ручной клади, если уже при посадке ее необходимо сдать в багаж», — уточняет издание.

В среднем такая процедура занимает от 20 до 55 минут — в связи с чем происходят задержки вылетов.

По мнению главы Общероссийского объединения пассажиров Ильи Зотова, в случае если инициативу примут, то авиакомпаниям придется четко доносить до пассажиров правила перевозки и нормы ручной клади. Кроме того, должна быть введена возможность оплатить перевес прямо при выходе на посадку.