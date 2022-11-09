Согласовать граффити теперь станет гораздо проще

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. На заседании парламента депутаты Мосгордумы приняли изменения в Закон о благоустройстве.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Депутаты Мосгордумы приняли изменения в закон «О благоустройстве в городе Москве», которые позволяют усовершенствовать развитие инфраструктуры креативных кластеров и улучшить благоустройство территории столицы.

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Закон о благоустройстве в числе прочего регулирует нанесение различных надписей и рисунков на здания и сооружения.

— Граффити и муралы — неотъемлемая часть уличного искусства, которое является одним из важнейших элементов любого мегаполиса. Большое влияние они оказывают на облик нецентральных районов города, — отметил заместитель председателя Мосгордумы Степан Орлов.

Еще некоторое время назад, когда началось регулирование наружной рекламы, граффити в Москве начали использовать в рекламных целях. Еще одной проблемой стало, по словам Степана Орлова, «дурновкусие». В связи с этим Мосгордума приняла нормы, регламентирующие порядок нанесения изображений на здания и сооружения. За время действования этих норм правительство Москвы согласовало более 800 граффити и муралов.

Недавно в столичный парламент и профильные департаменты правительства обратились представители креативных индустрий с просьбой пересмотреть порядок нанесения изображений на здания, расположенные конкретно на территории креативных кластеров.

— Напомню, креативные кластеры — это имущественные комплексы, в том числе и частные, в которых развиваются бизнесы, связанные с искусством, — пояснил Орлов.

Принятый Мосгордумой законопроект наделяет правительство Москвы полномочиями по установлению особенностей согласования нанесения изображений на нежилые здания и сооружения, входящие в имущественные комплексы, которым присвоен статус креативного кластера.

— На сегодняшний день в стадии оформления находится порядка трех–четырех креативных кластеров, и в ближайшие годы их будет не более восьми–десяти. Как правило, они располагаются в старых промышленных зонах, которые благодаря деятельности творческих индустрий на их территории обретают новую жизнь, — сказал Степан Орлов.

Председатель комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию Елена Николаева подчеркнула, что нужно контролировать содержание граффити.

— Это важная тема. Особенно это касается молодежной культуры, субкультур, в которых порой нелегко разобраться, понять суть всех символов, — сказала она.

По мнению Елены Николаевой, в граффити не должно быть ни скрытой рекламы, ни зашифрованных посланий.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений Герасимов, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям: