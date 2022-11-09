Жильцы пострадавшего дома в Ейске получат выплаты на ремонт

Жильцы квартир, поврежденных при падении самолета в Ейске, смогут получить выплату на ремонт около 15 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

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«Все, кто захочет, могут продолжать жить в пунктах временного размещения. Тем, кто решит переехать в съемное жилье, компенсируют стоимость аренды. Ориентировочно стоимость составит: 10 тысяч рублей — за однокомнатную квартиру; 13 тысяч рублей --за двухкомнатную квартиру; 15 тысяч рублей — за трехкомнатную квартиру», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жильцы также получат компенсации на ремонт квартир, которые ориентировочно составят 15 тыс. руб. за квадратный метр.

В сообщении также говорится, что для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавшем доме будут полностью разобраны подъезды с первого по четвертый. После этого они будут восстанавливаться.