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1 час назад

Жильцы пострадавшего при падении самолета дома в Ейске получат выплаты на ремонт

Газета.Ruиещё 1

Жильцы квартир, поврежденных при падении самолета в Ейске, смогут получить выплату на ремонт около 15 тыс. руб. за квадратный метр. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Жильцы пострадавшего дома в Ейске получат выплаты на ремонт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все, кто захочет, могут продолжать жить в пунктах временного размещения. Тем, кто решит переехать в съемное жилье, компенсируют стоимость аренды. Ориентировочно стоимость составит: 10 тысяч рублей — за однокомнатную квартиру; 13 тысяч рублей --за двухкомнатную квартиру; 15 тысяч рублей — за трехкомнатную квартиру», — сказано в сообщении.

Отмечается, что жильцы также получат компенсации на ремонт квартир, которые ориентировочно составят 15 тыс. руб. за квадратный метр.

В сообщении также говорится, что для проведения аварийно-восстановительных работ в пострадавшем доме будут полностью разобраны подъезды с первого по четвертый. После этого они будут восстанавливаться.

Уточняется, что до 20 ноября жильцы дома могут попасть в те квартиры, где нахождение безопасно, чтобы вывезти ценные вещи и технику.

Общество,ЧП,
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