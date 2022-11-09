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51 минуту назад

Житель многоэтажки устроил тренировку на блоке кондиционера за окном

Мослента

Житель города Воскресенск устроил тренировку на блоке кондиционера за окном. Его выходка попала на видео, опубликованное изданием «Подмосковье сегодня».

В кадре мужчина на четвертом этаже дома стоит на кондиционере с грифом от штанги в руках и качает мышцы. Через некоторое время он бросает гриф вниз на улицу и залезает через окно в квартиру.

Видеозапись сделали из окна фитнес-клуба, расположенного напротив многоэтажки. Очевидцы иронично предположили, что герою ролика не хватило денег на занятия в спортзале.

Пользователи сети высказали мнение, что мужчина, скорее всего, не в себе, и ему требуется помощь врачей. Некоторым показалось, что он просто захотел прославиться.

«Надеюсь, гриф был ненастоящий, иначе он мог кого-то ранить», — заметил один из юзеров в комментариях.

Ранее в Подмосковье ворона сыграла в футбол и попала на видео. Пользователи сети заметили, что многим профессиональным спортсменам не помешало бы взять у птицы мастер-класс.

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