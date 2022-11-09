Житель многоэтажки устроил тренировку на блоке кондиционера за окном

Житель города Воскресенск устроил тренировку на блоке кондиционера за окном. Его выходка попала на видео, опубликованное изданием «Подмосковье сегодня».

В кадре мужчина на четвертом этаже дома стоит на кондиционере с грифом от штанги в руках и качает мышцы. Через некоторое время он бросает гриф вниз на улицу и залезает через окно в квартиру.

Видеозапись сделали из окна фитнес-клуба, расположенного напротив многоэтажки. Очевидцы иронично предположили, что герою ролика не хватило денег на занятия в спортзале.

Пользователи сети высказали мнение, что мужчина, скорее всего, не в себе, и ему требуется помощь врачей. Некоторым показалось, что он просто захотел прославиться.

«Надеюсь, гриф был ненастоящий, иначе он мог кого-то ранить», — заметил один из юзеров в комментариях.