Гей-пропаганду в РФ отнесли к разрушительной для общества системе ценностей

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений ведет к разрушение традиционных ценностей в России. Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», документ опубликован на портале правовой информации.

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9 ноября Владимир Путин утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Как говорится в указе, идеологическое и психологическое воздействие на россиян ведет к насаждению «чуждой» и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей.

К деструктивной идеологии, согласно документу, относится культивирование эгоизма, вседозволенности, безнравственности.

Кроме того, к ней относят «разрушение традиционной семьи с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».