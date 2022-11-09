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1 час назад

Эксперт оценил шансы на выживание у выпущенных в море дельфинов

Москва24

Пока в России не было ситуаций, когда в море выпускали дельфинов, которые провели в неволе всю жизнь, поэтому не представляется возможным говорить о том, выживут ли животные. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на старшего научного сотрудника Лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Александра Агафонова.

Эксперт оценил шансы на выживание у выпущенных в море дельфинов
Фото: ТАССТАСС

Эксперт пояснил, что проблем бы не возникло, если бы все дельфины до дельфинария были выловлены в море. По его словам, в этом случае их инстинкты бы возобладали, и они начали бы ловить рыбу.

"А вот по поводу тех дельфинов, которые родом из самого дельфинария, возникают вопросы. Но так как подобных прецедентов не было, нам не на что ориентироваться... Возникает вопрос – смогут ли приспособиться к свободной жизни те дельфины, которые моря в глаза не видели?", – уточнил Агафонов.

Он добавил, что самый главный вопрос заключается в том, смогут ли дельфины самостоятельно добывать рыбу, ведь в неволе они получали ее размороженной и нарезанной. Четырех дельфинов выпустили в море в районе Севастополя в среду, 2 ноября. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что поиск животных облегчает то, что они чипированы. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

В "Москвариуме" выразили готовность принять дельфинов, если их состояние будет удовлетворительным для транспортировки. Глава ветеринарной службы организации Ирина Суворова пояснила, что у выпущенных на волю дельфинов практически нет шансов выжить, если не принять срочные меры. Позже у владельца севастопольского дельфинария, который выпустил животных в море, изъяли семерых морских котиков. Их перевезли на базу Коктебельского дельфинария.

Общество,Александр Агафонов,Росприроднадзор,РАН,
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