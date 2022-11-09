«Шиза продолжается»: Собчак высказалась против экоактивистов

Журналистка Ксения Собчак резко отреагировала на акцию протеста экоактивистов из группировки Stop Fossil Fuel в Национальном музее Австралии. Как сообщает «Слово и Дело», она назвала действия молодых людей «шизой».

Напомним, что накануне представители движения с помощью краски попытались приклеить себя к картинам художника Энди Уорхол «Банки с супом "Кэмпбелл"». Их акцию протеста сорвала охрана музея.

«Шиза продолжается. Напоминаю: вот так активисты выступают против государственной поддержки газовой, нефтяной и угольной отраслей и пытаются привлечь внимание к климатическим проблемам», — написала Собчак.

Отметим, что за последние недели это уже не первая подобная акция. 14 октября две участницы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а после приклеили свои руки к стене и начали скандировать лозунги против использования нефти.