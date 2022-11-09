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50 минут назад

«Шиза продолжается»: Собчак высказалась против экоактивистов

Никита Бородкин

Журналистка Ксения Собчак резко отреагировала на акцию протеста экоактивистов из группировки Stop Fossil Fuel в Национальном музее Австралии. Как сообщает «Слово и Дело», она назвала действия молодых людей «шизой».

Напомним, что накануне представители движения с помощью краски попытались приклеить себя к картинам художника Энди Уорхол «Банки с супом "Кэмпбелл"». Их акцию протеста сорвала охрана музея.

«Шиза продолжается. Напоминаю: вот так активисты выступают против государственной поддержки газовой, нефтяной и угольной отраслей и пытаются привлечь внимание к климатическим проблемам», — написала Собчак.

Отметим, что за последние недели это уже не первая подобная акция. 14 октября две участницы Just Stop Oil облили томатным супом картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне, а после приклеили свои руки к стене и начали скандировать лозунги против использования нефти.

В конце октября участники движения «Последнее поколение» в Потсдаме облили картину Клода Моне желтой жидкостью. Активисты объяснили свой поступок желанием привлечь внимание к проблемам изменения климата на планете.

Общество,Видео,Энди Уорхол,Ксения Собчак,
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