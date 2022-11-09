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19 минут назад

Представители Усманова прокомментировали обвинения в отмывании денег бизнесменом

Lenta.ru

Представители Усманова заявили, что бизнесмен раскрыл данные о доходах и расходах

Представители Усманова прокомментировали обвинения в отмывании денег бизнесменом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российский предприниматель Алишер Усманов и его представители не получали официальных уведомлений о следственных действиях в швейцарском банке UBS в связи с подозрениями в отмывании денег, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба бизнесмена.

В пресс-релизе подчеркивается, что для предположений о якобы незаконной деятельности Усманова и подозрений в отмывании денежных средств нет оснований. Бизнесмен раскрыл данные о доходах и расходах с середины 2000-х годов, информация удостоверена международными аудиторами.

«В период с 2014 года господин Усманов оплачивал налоги по месту нахождения своих основных инвестиций, то есть в Российской Федерации. Это исключало необходимость повторной уплаты налогов с дохода в ФРГ, согласно соглашению об избежании двойного налогообложения между РФ и ФРГ», — сказано в комментарии пресс-службы.

Таким образом, любые предположения об отмывании денег или их сомнительном происхождении являются ложными и порочащими предпринимателя, заключили в пресс-службе.

Ранее немецкое издание Der Spiegel сообщило, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии пришли с обысками в филиалы банка во Франкфурте и Мюнхене в рамках расследования в отношении Усманова. Бизнесмена якобы заподозрили в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Общество,Алишер Усманов,
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