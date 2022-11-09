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14 минут назад

20-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж во второй раз

Газета.Ruиещё 1

Дочь политика Бориса Немцова Дина во второй раз вышла замуж и опубликовала фотографию с новым мужем. Снимками она поделилась в социальных сетях.

20-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж во второй раз
Фото: СоцсетиСоцсети

«Последние четыре года мой муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. Я последние два года — исполнительным директором в агентстве PR TREND. Мы решили, что пора объединить наши маркетинговые и аналитические навыки, поэтому запускаем услугу «Разработка маркетинговой стратегии по релокации бизнеса за 14 дней», — написала Дина Немцова.

Еще в мае 2022 года Дина Немцова впервые появилась на публике вместе с Кириллом Кушнаревым. Как оказалось из поста, пара уже официально оформила отношения и заключила брак. До этого Дина Немцова несколько месяцев ничего не публиковала в личном блоге.

Для Дины Немцовой брак стал вторым. Ее первым супругом стал друг детства Дмитрий Матевосов. Спустя год после женитьбы пара решила развестись. Решение о разрыве приняла дочь политика, опубликовав пост в личном блоге:

«Мое 19-летие началось с решения развестись. 31 марта в 20:30 я плакала, в 23:40 делала макияж, чтобы хоть как-то собраться, а 1 апреля в 0:00 я задувала свечи, зная, что следующий год жизни будет совершенно иным. Неопределенность пугала, а в наушниках звучали ободряющие строки».

Общество,Дина Немцова,Борис Немцов,
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