20-летняя дочь Бориса Немцова вышла замуж во второй раз

«Последние четыре года мой муж Кирилл работал в рыночной аналитике и исследованиях с лидерами финансового и технологического секторов. Я последние два года — исполнительным директором в агентстве PR TREND. Мы решили, что пора объединить наши маркетинговые и аналитические навыки, поэтому запускаем услугу «Разработка маркетинговой стратегии по релокации бизнеса за 14 дней», — написала Дина Немцова.