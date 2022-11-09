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38 минут назад

В российских школах введут курс по начальной военной подготовке

Елена Прошина

Со следующего учебного года в российских школа будет проводиться курс по начальной военной подготовке, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.

В российских школах появится новый предмет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», - сказал он в ходе заседания почетного жюри просветительской премии «Знание».

При этом он добавил, что эти занятия будут внеурочными.

Ранее Минпросвещения уже сообщал, что министерство ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны. Занятия предусмотрены в объеме 35 часов в течение пяти дней.

О чем будут «Разговоры о важном» в школах?

В Госдуме поддержали идею проведения такого курса. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, введение курса является правильным и своевременным шагом. Он отметил, что первичные знания о военной службе будут полезными для школьников, поскольку защита Родины является конституционной обязанностью всех граждан.

Общество,Сергей Кравцов,Андрей Исаев,Минпросвещения России,Госдума,
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