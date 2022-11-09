В российских школах появится новый предмет

Со следующего учебного года в российских школа будет проводиться курс по начальной военной подготовке, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Об этом пишет ТАСС.
«Он будет уже со следующего учебного года в школах, сейчас он готовится до 1 января, затем пройдет апробация», - сказал он в ходе заседания почетного жюри просветительской премии «Знание».
При этом он добавил, что эти занятия будут внеурочными.
Ранее Минпросвещения уже сообщал, что министерство ведет разработку отдельного учебного курса начальной военной подготовки в школах и колледжах в рамках времени, отведенного инструкцией на обучение граждан начальным знаниям в области обороны. Занятия предусмотрены в объеме 35 часов в течение пяти дней.
В Госдуме поддержали идею проведения такого курса. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, введение курса является правильным и своевременным шагом. Он отметил, что первичные знания о военной службе будут полезными для школьников, поскольку защита Родины является конституционной обязанностью всех граждан.