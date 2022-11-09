Умер генерал-полковник Виктор Черкесов

Скончался первый глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и бывший полпред президента в СЗФО Виктор Черкесов. Об этом заявил сегодня в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, генерал-полковник умер сегодня ночью на 73-м году жизни.
«Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» - написал парламентарий.
Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. С 1973 года работал в прокуратуре города, с 1975-го — в органах госбезопасности.
Виктор Черкесов в разные годы он возглавлял управление ФСБ по Санкт-Петербургу, Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставки), Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. С 2000 по 2003 год являлся полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.
Черкесов входил в Госдуму шестого созыва от КПРФ и был первым заместителем председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.