Умер генерал-полковник Виктор Черкесов

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По его словам, генерал-полковник умер сегодня ночью на 73-м году жизни.

«Виктор Васильевич был замечательным человеком и настоящим государственником. Вечная ему память!» - написал парламентарий.

Черкесов родился 13 июля 1950 года в Ленинграде. С 1973 года работал в прокуратуре города, с 1975-го — в органах госбезопасности.

Виктор Черкесов в разные годы он возглавлял управление ФСБ по Санкт-Петербургу, Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставки), Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. С 2000 по 2003 год являлся полномочным представителем президента России в Северо-Западном федеральном округе.