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Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попросил помощи в Европе. Его адвокат Юлия Федотова подала жалобу в Европейский суд по правам человека из-за дела о дискредитации бывшим политиком армии РФ, — передает агентство.

Уголовное дело в отношении Ройзмана возбуждено по статье о дискредитации Вооруженных сил России (по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Основанием послужило опубликованное бывшим мэром видео на YouTube-канале.

Утром 24 августа Ройзмана задержали в его квартире. Силовики провели в ней обыск и нашли визитные карточки иностранных дипломатов и бывшего главы СБУ. Обыски проводились также в офисах частного музея Невьянской иконы и фонда Ройзмана. Перед началом судебного заседания политик заявил, что не признает вину.