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48 минут назад

СМИ: в Калуге актеры в форме ВСУ инсценировали захват заложников на спектакле "Вежливые люди"

Газета.Ru

В Калуге состоялась премьера военно-патриотического спектакля Романа Разума «Вежливые люди», в ходе которого переодетые в форму ВСУ актеры инсценировали стрельбу в зрительном зале и захват присутствующих в заложники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Калуге актеры в форме ВСУ инсценировали захват заложников на сцене
Фото: NUKATV.RUNUKATV.RU

Согласно имеющейся информации, речь идет об иммерсивном проекте, в котором Разум стремился соединить театр и кино, чтобы рассказать о происходящем в Донбассе. На реализацию проекта он якобы получил грант в размере 10 млн руб. Премьера спектакля прошла в калужской филармонии. Во время представления выступил луганский ансамбль «Новороссия», которым также руководит Разум.

По словам дикторов местного телевидения, такой неординарный подход к постановке призван показать, что испытывали жители Донбасса на протяжении последних восьми лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте-митинге в «Лужниках», заявил, что главной целью военной спецоперации является прекращение геноцида населения Донбасса. Он обратил внимание, что против жителей Донбасса, которые не согласились с государственным переворотом на Украине, были организованы карательные военные операции, и призвал избавить их от страданий.

Общество,Владимир Путин,
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