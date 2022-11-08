В Калуге актеры в форме ВСУ инсценировали захват заложников на сцене

В Калуге состоялась премьера военно-патриотического спектакля Романа Разума «Вежливые люди», в ходе которого переодетые в форму ВСУ актеры инсценировали стрельбу в зрительном зале и захват присутствующих в заложники. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Фото: NUKATV.RU NUKATV.RU

Согласно имеющейся информации, речь идет об иммерсивном проекте, в котором Разум стремился соединить театр и кино, чтобы рассказать о происходящем в Донбассе. На реализацию проекта он якобы получил грант в размере 10 млн руб. Премьера спектакля прошла в калужской филармонии. Во время представления выступил луганский ансамбль «Новороссия», которым также руководит Разум.

По словам дикторов местного телевидения, такой неординарный подход к постановке призван показать, что испытывали жители Донбасса на протяжении последних восьми лет.