Мариупольский драмтеатр отправился в первые "Большие гастроли" по России

Труппа Мариупольского драматического театра впервые принимает участие в российском театральном проекте «Большие гастроли». Об этом сообщает ТАСС.
Тур труппы начался в Ростове-на-Дону на сцене Ростовского академического молодежного театра. По словам директора Мариупольского театра Игоря Солонина, он не видит препятствий для показа спектаклей на российских площадках. «Мы успешно уже показываем спектакли, у нас уже есть свой зритель, идет продажа билетов, все налаживается. Штатная численность у нас 148 человек, из них более 20 человек — это труппа. Сюда приехали 38 человек», — объяснил он, добавив, что привез в Ростов-на-Дону сказку «Золотой цыпленок» и «Водевили» Чехова.
Декорации к показам собрали власти города, военные и горожане, рассказал режиссер Мариупольского драмтеатра Сергей Мусиенко. Так, местный Минкульт предоставил артистам фраки, задник и половик для сцены, а мебель труппа собирала по городу.
«Мы нашли такую оригинальную, старинную мебель, еще тех времен. Французский задник нам нужен был для спектакля, мы подумали, а почему в воинской части не может быть парашюта белого. И нашли половину парашюта, перед отъездом расстелили, посмотрели, здесь все сделаем», — рассказал о создании декораций на месте Мусиенко.
Выступления Мариупольской труппы в Ростове-на-Дону пройдут 8 и 9 ноября на сцене Академического молодежного театра. После труппа отправится в Симферополь, Ялту, Севастополь и Краснодар.