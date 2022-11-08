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36 минут назад

Мариупольский драмтеатр отправился в первые "Большие гастроли" по России

Газета.Ruиещё 1

Труппа Мариупольского драматического театра впервые принимает участие в российском театральном проекте «Большие гастроли». Об этом сообщает ТАСС.

Мариупольский драмтеатр отправился в первые "Большие гастроли" по России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Тур труппы начался в Ростове-на-Дону на сцене Ростовского академического молодежного театра. По словам директора Мариупольского театра Игоря Солонина, он не видит препятствий для показа спектаклей на российских площадках. «Мы успешно уже показываем спектакли, у нас уже есть свой зритель, идет продажа билетов, все налаживается. Штатная численность у нас 148 человек, из них более 20 человек — это труппа. Сюда приехали 38 человек», — объяснил он, добавив, что привез в Ростов-на-Дону сказку «Золотой цыпленок» и «Водевили» Чехова.

Декорации к показам собрали власти города, военные и горожане, рассказал режиссер Мариупольского драмтеатра Сергей Мусиенко. Так, местный Минкульт предоставил артистам фраки, задник и половик для сцены, а мебель труппа собирала по городу.

«Мы нашли такую оригинальную, старинную мебель, еще тех времен. Французский задник нам нужен был для спектакля, мы подумали, а почему в воинской части не может быть парашюта белого. И нашли половину парашюта, перед отъездом расстелили, посмотрели, здесь все сделаем», — рассказал о создании декораций на месте Мусиенко.

Выступления Мариупольской труппы в Ростове-на-Дону пройдут 8 и 9 ноября на сцене Академического молодежного театра. После труппа отправится в Симферополь, Ялту, Севастополь и Краснодар.

Общество,Игорь Солонин,Сергей Мусиенко,
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