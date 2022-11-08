Мариупольский драмтеатр отправился в первые "Большие гастроли" по России

Тур труппы начался в Ростове-на-Дону на сцене Ростовского академического молодежного театра. По словам директора Мариупольского театра Игоря Солонина, он не видит препятствий для показа спектаклей на российских площадках. «Мы успешно уже показываем спектакли, у нас уже есть свой зритель, идет продажа билетов, все налаживается. Штатная численность у нас 148 человек, из них более 20 человек — это труппа. Сюда приехали 38 человек», — объяснил он, добавив, что привез в Ростов-на-Дону сказку «Золотой цыпленок» и «Водевили» Чехова.