Масляков вернулся в КВН

Уже 12 ноября Александр Масляков снова станет ведущим КВН. Он проведет в этом качестве игру второго четвертьфинала Высшей лиги. Об этом пишет РИА Новости.
«Команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. В полуфинал пройдут три команды, набравшие наибольшее количество баллов», - говорится в пресс-релизе Первого канала.
В игре примут участие команды: «Доктор Хаусс» (г. Могилев), «Столик» (г. Чулым), «Росы» (г. Нижний Новгород), «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова» (г. Москва), «Зеленый чемодан» (г. Гурьевск) и «Северяне» (г. Нягань).
В качестве членов жюри выступят генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш и Алла Михеева, дирижер Сергей Жилин, а также капитан команды КВН «Русская дорога» Алексей Кривеня.
Напомним, из-за осложнений после коронавируса Масляков перестал выходить на сцену КВН. По состоянию здоровья он пропустил первые игры нового сезона. Ведущего временно заменяли Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Нагиев, Валдис Пельш, Юлий Гусман, Андрей Бурковский и Иван Ургант.