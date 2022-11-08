Масляков вернулся в КВН

Уже 12 ноября Александр Масляков снова станет ведущим КВН. Он проведет в этом качестве игру второго четвертьфинала Высшей лиги. Об этом пишет РИА Новости.

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«Команды сыграют три конкурса: приветствие, биатлон, музыкальный фристайл. В полуфинал пройдут три команды, набравшие наибольшее количество баллов», - говорится в пресс-релизе Первого канала.

В игре примут участие команды: «Доктор Хаусс» (г. Могилев), «Столик» (г. Чулым), «Росы» (г. Нижний Новгород), «Иван Иванов, РЭУ им. Плеханова» (г. Москва), «Зеленый чемодан» (г. Гурьевск) и «Северяне» (г. Нягань).

В качестве членов жюри выступят генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Валдис Пельш и Алла Михеева, дирижер Сергей Жилин, а также капитан команды КВН «Русская дорога» Алексей Кривеня.