Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего в зоне СВО священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в среду в храме Христа Спасителя в Москве отпевание погибшего во время специальной военной операции настоятеля патриаршего подворья при штабе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) протоиерея Михаила Васильева, заупокойную литургию возглавит управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба предстоятеля.
Заупокойная литургия начнется в 08:00 в среду, а отпевание - в 11:00 мск. Как уточнили в патриархии, гроб с телом священнослужителя самолетом будет доставлен в Москву поздним вечером 8 ноября, после чего будет перевезен в храм Христа Спасителя. В храме до 08:00 9 ноября у гроба будет читаться Евангелие.
"В связи со сложностями авиасообщения с прифронтовой зоной возможны изменения во времени совершения отпевания", - добавили в пресс-службе.
Васильев погиб в зоне специальной военной операции при выполнении своих обязанностей. Он был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области.
Васильев был награжден орденом Мужества, орденом Преподобного Сергия Радонежского III степени, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Ранее в качестве священника он участвовал в командировках в горячие точки и в миротворческих операциях в Абхазии, Боснии и Герцеговине, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии.