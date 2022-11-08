Патриарх Кирилл совершит отпевание погибшего в зоне СВО священника

Фото: РИА Новости РИА Новости

Заупокойная литургия начнется в 08:00 в среду, а отпевание - в 11:00 мск. Как уточнили в патриархии, гроб с телом священнослужителя самолетом будет доставлен в Москву поздним вечером 8 ноября, после чего будет перевезен в храм Христа Спасителя. В храме до 08:00 9 ноября у гроба будет читаться Евангелие.

"В связи со сложностями авиасообщения с прифронтовой зоной возможны изменения во времени совершения отпевания", - добавили в пресс-службе.

Васильев погиб в зоне специальной военной операции при выполнении своих обязанностей. Он был настоятелем храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца - патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области.