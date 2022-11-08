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34 минуты назад

Россиянка обнаружила на рынке конфеты с изображением Путина

Алиса Селезнёва

Жительница Воронежа поделилась в соцсетях фотографией обнаруженных на местном рынке конфет с изображением президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Лента.ру».

В соцсетях нашли конфеты с изображением Путина за пять тысяч рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На фото россиянки, размещенном в соцсети «ВКонтакте», видно, что конфеты аккуратно разложены в коробке. На красной обертке золотом нанесен портрет главы государства и российский герб, а также слова «Президент» и President золотыми буквами. В кадр попал и ценник, на котором указано, что цена килограмма конфет производителя Golden Candies составляет почти пять тысяч рублей.

«Цена какая-то не патриотичная», - заметила автор фотографии.

Пользователи сети в комментариях к записи сочли, что цена завышена, но сами конфеты им понравились.

«Умом тронулись?», «Люксовые конфеты», «Обалденные конфеты», «Фантик наверное из золота», - заметили они.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль проиллюстрировала возможные переговоры делегации ЕС и президента России Владимира Путина доработанной картиной Владимира Серова «Ходоки у В.И. Ленина». Изображение она опубликовала в своем аккаунте в Twitter, заменив на картине вождя Октябрьской революции на российского лидера.

Общество,Карин Кнайсль,Владимир Серов,Владимир Путин,ЕС,
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