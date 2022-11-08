В соцсетях нашли конфеты с изображением Путина за пять тысяч рублей

Жительница Воронежа поделилась в соцсетях фотографией обнаруженных на местном рынке конфет с изображением президента России Владимира Путина. Об этом пишет «Лента.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

На фото россиянки, размещенном в соцсети «ВКонтакте», видно, что конфеты аккуратно разложены в коробке. На красной обертке золотом нанесен портрет главы государства и российский герб, а также слова «Президент» и President золотыми буквами. В кадр попал и ценник, на котором указано, что цена килограмма конфет производителя Golden Candies составляет почти пять тысяч рублей.

«Цена какая-то не патриотичная», - заметила автор фотографии.

Пользователи сети в комментариях к записи сочли, что цена завышена, но сами конфеты им понравились.

«Умом тронулись?», «Люксовые конфеты», «Обалденные конфеты», «Фантик наверное из золота», - заметили они.