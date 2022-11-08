В соцсетях нашли конфеты с изображением Путина за пять тысяч рублей

Жительница Воронежа нашла на местном рынке конфеты с изображением президента России Владимира Путина . Об этом сообщает Lenta.Ru.

Пользовательница социальных сетей опубликовала в личном блоге фотографии конфет в красной обертке с золотым рисунком и изображением Владимира Путина. На бумагу также нанесены слова «Президент» и President золотыми буквами. Цена за 1 килограмм конфет производителя Golden Candies составляет почти пять тысяч рублей.