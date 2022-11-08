В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.24EUR 60.90
Войти в почту
32 минуты назад

Планирующим заказать в Китае подарки к Новому году россиянам дали совет

Семён Капранов
Алиса Храмова эксперт

Кандидат экономических наук, доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия» Алиса Храмова прокомментировала сообщения об увеличении сроков доставки товаров из Китая в Россию и посоветовала россиянам, которые планируют приобрести подарки к Новому году в КНР, не затягивать с их покупкой.

Китай — "мировая фабрика". Общеизвестно, что в этой стране можно купить любые категории товаров по низкой стоимости, в том числе новогодние подарки в сезон. Некоторые люди подходят к празднованию Нового года основательно, закупают подарки заранее. Некоторые оставляют покупки подарков на последний момент, когда уже наблюдается предновогодний ажиотаж. Практический совет при покупке через интернет: чтобы получить товар до наступления Нового года (не китайского), нужно оформить покупку в ближайшие дни. Покупки вообще желательно делать заранее: будет время обдумать подарок, к тому же так снижается риск, что товар не придет к назначенному сроку.

Минимальное время доставки из Китая в Россию — автомобильным и воздушным транспортом. Сроки доставки морским транспортом из Китая увеличились из-за загруженности портов. Проблема с контейнерными перевозками, рост цен на них, дефицит использования данного вида тары — все это актуально и в настоящее время. Одной из причин возрастания стоимости перевозок стала пандемия, повлиявшая на производство и отгрузку товаров, повлекшая закрытие границ и портов. Рост стоимости аренды контейнеров и их дефицит, безусловно, отразились на ценах на потребительском рынке и сроках доставки.
Алиса Храмова
Алиса Храмова Кандидат экономических наук, доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия»

Ранее «Ведомости» со ссылкой на представителя транспортно-логистической компании Novelco и источники в пяти других компаниях сообщили об увеличении сроков доставки товаров из Китая в Россию на 20–30 процентов по сравнению с показателями прошлого года.

Общество,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители