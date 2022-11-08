Планирующим заказать в Китае подарки к Новому году россиянам дали совет

Китай — "мировая фабрика". Общеизвестно, что в этой стране можно купить любые категории товаров по низкой стоимости, в том числе новогодние подарки в сезон. Некоторые люди подходят к празднованию Нового года основательно, закупают подарки заранее. Некоторые оставляют покупки подарков на последний момент, когда уже наблюдается предновогодний ажиотаж. Практический совет при покупке через интернет: чтобы получить товар до наступления Нового года (не китайского), нужно оформить покупку в ближайшие дни. Покупки вообще желательно делать заранее: будет время обдумать подарок, к тому же так снижается риск, что товар не придет к назначенному сроку.



Минимальное время доставки из Китая в Россию — автомобильным и воздушным транспортом. Сроки доставки морским транспортом из Китая увеличились из-за загруженности портов. Проблема с контейнерными перевозками, рост цен на них, дефицит использования данного вида тары — все это актуально и в настоящее время. Одной из причин возрастания стоимости перевозок стала пандемия, повлиявшая на производство и отгрузку товаров, повлекшая закрытие границ и портов. Рост стоимости аренды контейнеров и их дефицит, безусловно, отразились на ценах на потребительском рынке и сроках доставки.

Алиса Храмова Кандидат экономических наук, доцент кафедры коммерции и торгового дела факультета менеджмента университета «Синергия»