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1 час назад

«Будет много проблем»: Найдены предсказания Ванги и Нострадамуса для РФ

Елена Прошина

Известные астрологи и провидцы в свое время оставили предсказания, которые относятся к 2023 году, сообщает «Пятый канал».

«Будет много проблем»: Найдены предсказания Ванги и Нострадамуса для РФ
Фото: Большая энциклопедия Ясновидящей ВангиБольшая энциклопедия Ясновидящей Ванги

Так, Ванга говорила, что «Россия выберется, выпрямится», при этом указав, что «будет много проблем».

«Россия – это мать», – считала она.

Ясновидящая не сомневалась, что, несмотря на большое количество проблем, которые ждут страну в период 2022-2023 годов, РФ сможет преодолеть все трудности. Ванга предполагала, что именно в это время ученые из России смогут изобрести лекарство от рака.

Живший в XVI веке французский алхимик Нострадамус в своих предсказаниях основывался на астрономических расчетах, полагая, что в 2023 году правители многих стран столкнутся с вызовами. Именно президенту России в 2023 году предстоит сделать выбор, который повлияет на жизни всех людей.

Нострадамус также предсказал, что в ближайший год будет создан союз, в который кроме России войдут несколько стран Востока, а территория самой РФ будет расширена. Северная часть страны, согласно пророчеству Нострадамуса, для многих народов станет «землей обетованной».

Алхимик был уверен в том, что Россия выдержит все испытания и будет развиваться дальше, называя ее местом возрождения человечества. Какого именно рода будет возрождение — неизвестно.

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