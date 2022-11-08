Что предсказали миру Ванга и Нострадамус на 2022 год

Что ждет Россию и мир в 2023 году, в условиях нестабильной политической обстановки волнует многих. Известные астрологи и провидцы в свое время оставили предсказания, в которых зашифрованы послания на 2023 год. Их попытались расшифровать СМИ.

Фото: Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги Большая энциклопедия Ясновидящей Ванги

«Россия выберется, выпрямится. Будет много проблем, но Россия – это Россия! Россия – это мать», – говорила болгарская провидица.

Ванга оставила потомкам довольно много посланий на период рубежа 2022 и 2023 годов. Ясновидящая не сомневалась, что несмотря на большое количество проблем, которые ждут страну в этот период, Россия сможет преодолеть все трудности.

Кроме того, Ванга предполагала, что именно в это время российские ученые смогут изобрести лекарство от рака.

Живший еще в XVI веке французский алхимик Нострадамус, предсказывая будущее, основывался на астрономических расчетах. Предсказатель считал, что в 2023 году правители многих государств столкнутся с вызовами. Именно российскому лидеру в 2023 году предстоит сделать выбор, который скажется на жизни всех людей.

В это же время будет создан союз, в который войдут несколько стран Востока и Россия, территория самой России будет расширена. А северная часть страны для многих народов станет «землей обетованной».

Как и Ванга, Нострадамус был уверен в том, что Россия выдержит все испытания и будет развиваться дальше. В предсказаниях Нострадамуса Россия становится местом возрождения человечества. Какого именно рода будет возрождение, физическое или нравственное, неизвестно.

Легендарные астрологи и провидцы, жившие несколько десятилетий или веков назад, естественно, не могли оставить предсказаний, в которых бы фигурировали точные даты. А вот тибетские монахи, к чьим прогнозам многие в мире прислушиваются, уверены, что обострение атмосферы до предела произойдет в начале февраля 2023 года, либо ближе к весне. При этом они пророчат России новый порядок и новую реальность, передает «Пятый канал».