В СЖР отреагировали на назначение Ахмедовой главредом ИА «Регнум»

«Я хочу поздравить мою коллегу Марину Ахмедову от всей души. Мы вместе [состоим] в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. Я знаю Марину как блестящего журналиста и писателя, одного из очень хороших современных писателей. Она почти постоянно находится в республиках Донбасса и очень мощно и глубоко пишет обо всем, что там происходит. Я почти каждый день читаю ее Telegram-канал. Агентство "Регнум" всегда отличалось патриотической позицией. Там произошли перемены, теперь, я думаю, что за агентство можно не беспокоиться при таком руководителе», — рассказал Владимир Соловьев.