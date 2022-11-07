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41 минуту назад

Путин планирует лично обсудить с гражданами поддержку мобилизованных

Газета.Ruиещё 10

Президент РФ Владимир Путин планирует лично встретиться с гражданами для обсуждения ситуации с поддержкой призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей российский президент выслушал данные о выплатах мобилизованным, указывая не необходимость непосредственного общения с гражданами по этому вопросу.

В Кремле поставили точку в вопросе указа о завершении частичной мобилизации

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал Путин.

Он также попросил губернатора Тверской области обобщить региональный опыт, обращая внимание на важность сбора «массива материалов и вопросов, которые подлежат решению».

«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — добавил Путин, поясняя, что ждет в том числе предложений на этот счет.

Депутат Государственной думы Юрий Станкевич ранее заявил, что исправление ошибок по частичной мобилизации получилось поставить на поток. Кроме того, был выработан «стандартный алгоритм» по возвращению домой тех людей, которые были призваны ошибочно.

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