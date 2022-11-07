Путин планирует лично обсудить с гражданами поддержку мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин планирует лично встретиться с гражданами для обсуждения ситуации с поддержкой призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей российский президент выслушал данные о выплатах мобилизованным, указывая не необходимость непосредственного общения с гражданами по этому вопросу.

«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — сказал Путин.

Он также попросил губернатора Тверской области обобщить региональный опыт, обращая внимание на важность сбора «массива материалов и вопросов, которые подлежат решению».

«Был бы вам благодарен, если бы заранее все эти вопросы мне передали», — добавил Путин, поясняя, что ждет в том числе предложений на этот счет.