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1 час назад

Представитель ВОЗ в РФ рекомендовала россиянам продолжать носить маски

ТАСС

Рекомендация для россиян продолжать носить маски сохраняется, они могут уберечь не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом в интервью ТАСС заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Россиянам рекомендовали продолжать носить маски
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Маски очень важны, если вы находитесь в закрытом помещении. Мы говорили, что коронавирус и дальше остается с нами. Но и вирусы гриппа тоже. И если помещение не проветривается, если это закрытое помещение, где вы не можете контролировать социальную дистанцию, тогда неплохо пользоваться масками", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос, сохраняет ли она свою рекомендацию для россиян в текущий период продолжать носить маски.

Спецпредставитель ВОЗ также напомнила, что ношение масок необходимо в медучреждениях.

"Но там и проветривается помещение, и стерилизация проводится, применяются и другие меры", - добавила она.

Вуйнович отметила, что продолжает носить маски в местах большого скопления людей, например, в самолетах, и каждые два часа меняет их.

"Я абсолютно от этого не отказываюсь. Я этим защищаю и себя, и других", - указала она.

"Очень важно, чтобы люди, которые имеют любые респираторные симптомы, или не выходили на улицу, или имели маску. Конечно, тяжело носить маску, если у вас и кашель, и насморк. Это сложно, но надо защитить других. Так что да, если обстоятельства этого требуют, маска, конечно, очень помогает", - подытожила спецпредставитель ВОЗ.

Общество,Мелита Вуйнович,ВОЗ,
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