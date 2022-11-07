Россиянам рекомендовали продолжать носить маски

"Маски очень важны, если вы находитесь в закрытом помещении. Мы говорили, что коронавирус и дальше остается с нами. Но и вирусы гриппа тоже. И если помещение не проветривается, если это закрытое помещение, где вы не можете контролировать социальную дистанцию, тогда неплохо пользоваться масками", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос, сохраняет ли она свою рекомендацию для россиян в текущий период продолжать носить маски.