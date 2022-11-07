Россиянам рекомендовали продолжать носить маски

Рекомендация для россиян продолжать носить маски сохраняется, они могут уберечь не только от коронавируса, но и от гриппа. Об этом в интервью ТАСС заявила специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
"Маски очень важны, если вы находитесь в закрытом помещении. Мы говорили, что коронавирус и дальше остается с нами. Но и вирусы гриппа тоже. И если помещение не проветривается, если это закрытое помещение, где вы не можете контролировать социальную дистанцию, тогда неплохо пользоваться масками", - сказала Вуйнович, отвечая на вопрос, сохраняет ли она свою рекомендацию для россиян в текущий период продолжать носить маски.
Спецпредставитель ВОЗ также напомнила, что ношение масок необходимо в медучреждениях.
"Но там и проветривается помещение, и стерилизация проводится, применяются и другие меры", - добавила она.
Вуйнович отметила, что продолжает носить маски в местах большого скопления людей, например, в самолетах, и каждые два часа меняет их.
"Я абсолютно от этого не отказываюсь. Я этим защищаю и себя, и других", - указала она.
"Очень важно, чтобы люди, которые имеют любые респираторные симптомы, или не выходили на улицу, или имели маску. Конечно, тяжело носить маску, если у вас и кашель, и насморк. Это сложно, но надо защитить других. Так что да, если обстоятельства этого требуют, маска, конечно, очень помогает", - подытожила спецпредставитель ВОЗ.