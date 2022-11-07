Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов страны

Росавиация снова продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов юга и центра России. На этот раз режим продлен до 15 ноября. Об этом говорится на сайте министерства.

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Как уточняется, режим временного ограничения полетов продлен до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени. Таким образом, полеты будут ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно», - говорится в сообщении Росавиации.